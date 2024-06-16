بالألعاب والهدايا.. التحالف الوطني يشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى

وشاركت أمانات التحالف الوطني في الأطفال فرحة العيد، بتوزيع الهدايا والألعاب عليهم.

ففي المنيا، وزعت أمانة التحالف الوطني الألعاب والحلوى في ساحات الصلاة عقب أداء صلاة العيد، وذلك في أجواء مفعمة بالفرحة والسعادة.

كما حرصت الأمانة أيضا على التواجد في الميادين العامة بالمحافظة لاستكمال عملية توزيع الهدايا على المارة من أبناء المحافظة، ومشاركتهم فرحتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.

أيضًا احتفلت أمانة محافظة شمال سيناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك، حيث نظمت فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على المصلين والأطفال في الساحة الشعبية بالعريش، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وتضمنت الفعاليات ألعابًا ترفيهية للأطفال، وعروضًا فنية، وتوزيع الهدايا والحلوى على المشاركين.

كما نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك في 4 ساحات رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مشاركة التحالف الفعالة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

وشهدت ساحات الصلاة توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في أجواء من البهجة والروحانية، تلاها احتفالات بالعيد.

كما أعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المشاركة في تجهيز ساحات صلاة العيد بالمحافظة.

وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تعزيز قيم التضامن ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع، واستمرار المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات.