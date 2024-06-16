التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين في عدد من المحافظات

وتحرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وأعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع أكثر من 5000 كيلوجرام لحوم مجانًا على أهالي شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشملت عملية التوزيع مناطق شبرا الخيمة غرب وشرق، بالإضافة إلى جمعيات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.

وفي إطار جهوده المستمرة لنشر الخير ودعم المحتاجين، نفذت جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عملية ذبح 20 عجلًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في محافظة الدقهلية، حيث تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والمستحقين.

كما نجحت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شراء ما يقرب من 500 رأس ماشية، لتوزيعها أكثر من 500 ألف مستفيد بمختلف محافظات الجمهورية.