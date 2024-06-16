- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي
وتحرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.
وأعلنت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع أكثر من 5000 كيلوجرام لحوم مجانًا على أهالي شبرا الخيمة، وذلك في إطار جهوده المستمرة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت عملية التوزيع مناطق شبرا الخيمة غرب وشرق، بالإضافة إلى جمعيات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجمعيات الخيرية العاملة في المنطقة.
وفي إطار جهوده المستمرة لنشر الخير ودعم المحتاجين، نفذت جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عملية ذبح 20 عجلًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في محافظة الدقهلية، حيث تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والمستحقين.
كما نجحت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في شراء ما يقرب من 500 رأس ماشية، لتوزيعها أكثر من 500 ألف مستفيد بمختلف محافظات الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين في عدد من المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.