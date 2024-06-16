نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأوقاف": لم نرصد أي مخالفات في أول أيام عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم عدد من المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٥هــ بالمساجد الكبرى والساحات العامة بعواصم المحافظات بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقد أشاد المحافظون ونوابهم باستعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد وجهود الأئمة والواعظات في تنظيم صلاة العيد.