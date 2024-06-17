بعثة الحج السياحي: 300 حاج خرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج

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جدة - نرمين السيد - حجاج بيت الله الحرام
وأوضحت سامية سامي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجان بعثة الحج السياحي تعمل بشكل وثيق للتأكد من الحالة الصحية للحجاج، مشيرةً إلى أنه ما زالت هناك 7 حالات تتلقى العلاج بالمستشفيات السعودية.
وأضافت أن هناك حالتين من حجاج السياحة لم يتم تصعيدهما إلى مشعر عرفات، نظرًا لحالتهما الصحية الحرجة، وكان من الصعب تفويجهما بعربات الإسعاف.
وتابعت سامية سامي أن هناك 3 حالات وفاة جديدة من حجاج السياحة أثناء تواجدها بالمشاعر المقدسة (منى وعرفات)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بين حجاج السياحة خلال موسم الحج لعام 1445 هجريًا إلى 5 وفيات حتى الآن.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في حالات الوفاة هي إبلاغ ذوي المتوفين بمصر وأخذ رأيهم في مسألة تحديد موعد الدفن سواء بدفنهم بالمملكة العربية السعودية أو بإعادة جثامينهم إلى مصر وفقا لرأي أهاليهم.
وأشارت سامية سامي إلى أن لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة مع الحجاج بالمخيمات تتلقى أي إخطارات من شركات السياحة في حال وجود مرضى أو مصابين بين الحجاج، وتتواصل مع مكاتب الخدمات الميدانية بالمخيمات لتوفير الإسعاف والنقل إلى مستشفيات منى.
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