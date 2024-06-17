نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقيب العام ينعى 4 حجاج من المحامين توفوا خلال أداء مناسك الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، بخالص العزاء في وفاة 4 حجاج من السادة المحامين، توفوا خلال أداء فريضة الحج هذا العام، وهم الأستاذ أيمن السلاموني، المحامي بالإسكندرية، والأستاذ سيد مخلوف، المحامي بالمنيا، والأستاذ حسن صبحي، المحامي بالجيزة، والأستاذ سعيد عوض، المحامي بالمنوفية.

ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، وأن يلهم ذويهم وأفراد أسرتهم الصبر والسلوان.