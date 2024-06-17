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وأشار محافظ الجيزة إلى أن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية والعمال تم مراجعتها تحت إشراف السكرتير المساعد بالمحافظة وذلك بهدف الوصول إلى جميع الحالات المستحقة.
واشاد محافظ الجيزة بأهمية صندوق تحيا مصر في التعاون مع المحافظة بالعديد من الفعاليات المجتمعية التي تستهدف رفع العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية فضلا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين متوجها بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذه المبادرة الهامة في أطار برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتفقد المحافظ سيارات حفظ وتبريد اللحوم للحفاظ علي جودتها وفعاليات التوزيع، مشيرا إلى أن عمليات الذبح بدأت في المجازر عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن صندوق تحيا مصر وعددًا من الأطباء البيطريين للتأكد من سلامة رؤوس الماشية والذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
حضر الفعالية بمرافقة المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد مرسي ممثل صندوق تحيا، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء مراكز أطفيح وأوسيم وسكرتير عموم الأحياء والمراكز والمدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يشهد توزيع 1.25 طن لحوم أضاحي علي 6250 أسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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