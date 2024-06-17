الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

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جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي
صرح بذلك المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، قد غادروا جدة صباح اليوم ، بعد أداء مناسك الحج .
كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في مشعر منى وذلك في لقاء أخوي .
وفي تدوينات للرئيس عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حرص السيسي، علي تقديم جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.
كما أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.
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