الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب البلاد.





وعن الظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: القاهرة: العظمى 37 الصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 38 الصغرى 23

بنها: العظمى 37 الصغرى 24

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 23

وادي النطرون: العظمى 36 الصغرى 24

كفر الشيخ: العظمى 35 الصغرى 23

المنصورة: العظمى 36 الصغرى 23

الزقازيق: العظمى 37 الصغرى 24

شبين الكوم: العظمى 37 الصغرى 23

طنطا: العظمى 36 الصغرى 24

دمياط: العظمى 30 الصغرى 23

بورسعيد: العظمى 31 الصغرى 24

الإسماعيلية: العظمى 37 الصغرى 23

السويس: العظمى 37 الصغرى 24

العريش: العظمى 32 الصغرى 22

رفح: العظمى 31 الصغرى 21

رأس سدر: العظمى 37 الصغرى 25

سانت كاترين: العظمى 34 الصغرى 16

الطور: العظمى 35 الصغرى 25

طابا: العظمى 37 الصغرى 26

شرم الشيخ: العظمى 41 الصغرى 30

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 23

العلمين: العظمى 29 الصغرى 22

مطروح: العظمى 28 الصغرى 22

السلوم: العظمى 32 الصغرى 21

سيوة: العظمى 37 الصغرى 20

رأس غارب: العظمى 40 الصغرى 29

الغردقة: العظمى 40 الصغرى 30

سفاجا: العظمى 41 الصغرى 30

مرسى علم: العظمى 42 الصغرى 29

شلاتين: العظمى 41 الصغرى 28

حلايب: العظمى 36 الصغرى 29

الفيوم: العظمى 37 الصغرى 24

بني سويف: العظمى 38 الصغرى 25

المنيا: العظمى 38 الصغرى 25

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 26

سوهاج: العظمى 40 الصغرى 28

قنا: العظمى 45 الصغرى 31

الأقصر: العظمى 44 الصغرى 30

أسوان: العظمى 45 الصغرى 31

الوادي الجديد: العظمى 41 الصغرى 29

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