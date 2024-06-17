التحالف الوطني.. توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا (صور)

جدة - نرمين السيد - توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا





واصلت فرق عمل ومتطوعي جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع صك الأضحية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث قامت فرق العمل والمتطوعين، بتوصيل لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة والمواطنين الأكثر احتياجًا.

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