التحالف الوطني يواصل توزيع لحوم الأضاحي في ثاني أيام العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - توزيع لحوم الأضاحي في ثاني يوم العيد





واصلت فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع صك الأضحية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقامت فرق العمل والمتطوعين، بتوصيل لحوم الأضاحي، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا.

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