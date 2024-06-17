بيت الزكاة والصدقات يستكمل ذبح أضاحي العيد لليوم الثاني على التوالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استمرار ذبح أضاحي العيد «الخراف» لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا» التي بدأت صباح أمس من بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستمر العمل طوال أيام التشريق الثلاثة.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024م أن البيت سيوزع 2 كيلو لحوم على أكثر من 300 ألف أسرة مستحقة في جميع المحافظات، ضمن حملة «صك الأضحية» للتيسير على من اختاروا بيت الزكاة والصدقات وكيلًا عنهم في أداء شعيرة الأضحية، سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها، وإنابة البيت لوصول اللحوم إلى الأُسَر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات، وإلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر، بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.