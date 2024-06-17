نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لليوم الثاني على التوالي وفي إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم الإثنين 17 يونيو 2024، صرح الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأبو سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه يوم الخميس القادم 20 يونيو 2024م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها بمجزر البساتين بواقع 60 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة أولى، والبداية الخميس القادم بمحافظة الجيزة.

كما ستشمل الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي جميع محافظات مصر بحد أدنى ألفي أسرة من الأسرة الأولى بالرعاية بكل محافظة وسنعلن بدءا من السبت القادم مناطق التوزيع يوميا.