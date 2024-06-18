وزير الري يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال إجازة عيد الأضحى

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع على مستوى الجمهورية، خاصة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.





وذكرت وزارة الموارد المائية والري- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن الدكتور هاني سويلم تلقى تقريرا من المهندس أشرف درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ والقائم بمهام رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، بشأن الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والتي أظهرت وجود مناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية وأيضا لاستيفاء أي تصرفات إضافية حال وجود أي طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، بما يستوفي كافة الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين.

كما يتم المرور بشكل دوري من جانب مسئولي الري بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه؛ لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الأعياد.

ويتم بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية؛ للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه لتلبية الطلب الكبير على مياه الشرب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، كما أنه ومع إقبال المواطنين على المدن الساحلية لقضاء فترة الإجازات والأعياد، تقوم أجهزة الوزارة على مدار الساعة بتوفير التصرفات والمناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب بالمدن الساحلية بأقصى طاقة مثل محطة جنوب العلمين التي تخدم مدينتي مطروح والإسكندرية، وكذلك محطة شرب السيوف التي تغذي مدينة الإسكندرية، ومحطتي شرب السويس وبورسعيد.