التحالف الوطني للعمل التنموي: وفرنا لحوم الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية

وقال حسين -في مداخلة خاصة لقناة "النيل الإخبارية"- "حرصنا على إقامة الاحتفالات والكرنفالات بأول أيام عيد الأضحى لتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال على مستوى الجمهورية، كما وفرنا ملابس العيد للأطفال والأيتام، والمستلزمات الخاصة بالعيد سواء مساعدات مالية أو لحوم لما يقرب من مليون أسرة مستحقة".

وأضاف أن هناك عدة محاور للدعم داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات، لتقديم المساعدات لدور المسنين والأيتام، بالإضافة إلى توزيع الملابس والسلع الأساسية والأدوية والكشف الطبي، للأسر الأشد احتياجا، كما يمكن تقديم التمكين الاقتصادي وتنفيذ مشروعات صغيرة، لكفالة الأسر الأشد احتياجا من خلال قواعد البيانات، ووفقا للاحتياجات المطلوبة لكل أسرة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح لؤى أن عدد المؤسسات المندرجة تحت مظلة التحالف الوطني، حوالى 36 مؤسسة، يتم توحيد قواعد البيانات بها، لتعمل كل مؤسسة بنظام محدد على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن التحالف يقوم بعمل خطة كاملة في بداية كل عام، لتوجيه المؤسسات للعمل التطوعي المطلوب بشكل دقيق، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وأكد أن التحالف الوطني يقدم كافة الدعم والمساعدات للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، في جميع المناسبات الدينية مثل عيد الفطر والأضحى وعيد القيامة المجيد.