نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن انتهاء استعدادات الكنترول المركزي للتقدير الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإنتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، وذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ مدخلي البيانات بالكنترول المركزي بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

طلاب الثانوية العامة

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.