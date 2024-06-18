ضبط عنصرين بالإسكندرية بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بـ 1.5 مليون جنيه تقريباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:33 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.