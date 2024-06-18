نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين فؤاد: المحميات تعمل بكامل طاقتها لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت محميات البحر الأحمر حملات تفتيشية ودوريات بحرية بنطاق جزر البحر الأحمر ومحمية وادي الجمال للتأكد من سلامة الأوضاع البيئية بها.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي أن الحملات استهدفت متابعة إجراءات الاستخدامات الطبيعية لرواد الشواطيء والتزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية كذلك الالتزام بالحفاظ علي البيئة البحرية وعدم إلقاء بواقى الطعام أو ملوثات في مياة البحر وتجميع المخلفات وإلقاءها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحملات شملت مناطق شاطيء عام ٤، وشاطئ العائلات ٢، وشاطيء النادي الاجتماعي حيث تم التأكد من وجود المنقذين وتنفيذ كافة التعليمات باستخدام الشواطي ووجود وسائل الإنقاذ والدعم مع إلتزام الجميع بالتواجد في المنطقة الشاطئية فقط، مع عدم وجود أية مخالفات.

كما أضافت سيادتها أن محمية وادي الجمال شهدت متابعة ساحلية دقيقة حيث قامت بعمل دوريات وذلك للاطمئنان علي عدم وجود تجاوزات علي ساحل المحمية حيث تم ضبط مخالفة صيد داخل المحمية وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكذلك تم الاطمئنان علي حالة اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية للزوار وسلامتها وقدرة الزوار علي التعرف علي معالم الاماكن السياحية الهامة بالمحمية.

ولفتت وزيرة البيئة إلي زيادة أعداد الزوار في الرحلات البحرية خلال ثاني أيام اجازة العيد بالمقارنة باليوم الأول، حيث تم تسجيل ١٠٧ رحلة بحرية لمختلف الجنسيات سواء العربية والاجنبية كذلك توافد أعداد أكبر من الزوار المصريين خلال ثاني ايام العيد بمحمية وادي الجمال.

وشددت وزيرة البيئة علي تواجد باحثي البيئة والمراقبين بالمحميات للوقوف علي اي مشكلات عن قرب ومساعدة الزوار في الاستمتاع بالأجواء لقضاء وقت ممتع اثناء زيارة المحميات الطبيعية.

جديرًا بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتوفير تجربة سياحية مميزة وفريدة يمتزج فيها الاستمتاع مع الطبيعة الخلابة علي اختلاف أنواعها بمصر.