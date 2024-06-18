"الصحة": ترشيح 218 من العاملين بالوزارة للتدريب والدراسة بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسي 2023-2024

الصحة: إطلاق العمل بدليل العمل الموحد الخاص بإجراءات الترشح للدراسات العليا



قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشح، للعام الدراسي 2023-2024، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألف و563 من أعضاء المهن الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيب بشري، و3 آلاف و167طبيب أسنان، 119صيدلي، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم، وذلك في نحو 128 تخصص صحي، لافتًا أنه تم عقد 26محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.

وأشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا) وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.

ومن جانبها نوهت الدكتورة تيسير عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، أنه تم استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.