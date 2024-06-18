وزير التعليم يوجه المديريات بتوفير المراوح في لجان الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، لضمان توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة 2024، وتوفير سبل الراحة لهم.

وثمن حجازي، استمرارية المراجعة لأعمال الصيانة في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يؤدّي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

يذكر أن عدد الطلاب المسجلين لاداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 بلغ 745086 طالبا، توزعوا على 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.