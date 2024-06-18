حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة رابع أيام عيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:32 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء



حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:45

درجة الحرارة الصغرى:31