مصر للطيران تبدأ جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:33 مساءً - تبدأ مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى غدا لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

هذا ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.