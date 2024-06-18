جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في الابتكار في المسابقة التكنولوجية بالصين

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جدة - نرمين السيد - جامعة القاهرة
وهنأ الدكتور محمد الخشت - في بيان - الطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم على المركز الأول؛ حيث ضم الفريق الفائز بالمركز الأول في مجال الابتكار أحمد مجدي، وأحمد أيمن، ومحمد عزت، كما فاز الطالب محمود همام بالمركز الأول في مجال السحابة بمشاركة طالبين من جامعات المنصورة والكلية الكندية الدولية، وفازت الطالبة أميرة أحمد بالمركز الأول في مجال الحوسبة وذلك ضمن المجموعة التي ضمت طالبين من جامعات المنصورة و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن مسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" هي مسابقة قوية اجتاز خلالها 160 فريقا و470 متسابقا من 49 دولة المسابقات الوطنية والإقليمية للوصول إلى النهائي العالمي الذي أقيم في مدينة شنتشن بالصين.
وأوضح أن جامعة القاهرة تسعى من خلال مناهجها المُطورة إلى تعزيز مسارات التطور التكنولوجي والشمول الرقمي لدى طلابها من أجل إعداد خريجين وقادة تقنيين على مستوى عال من الكفاءة يسهمون في تحقيق رؤى وأهداف التنمية المستدامة والمستقبل الرقمي الذكي لمصر من خلال نهج الرقمنة، مشيدًا بأداء الطلاب المتميز في كافة مراحل المسابقة.
وأكد حرص جامعة القاهرة على تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات التنافسية المحلية والدولية وكذلك تنمية روح الابتكار والإبداع لديهم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال مع أقرانهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تميزهم والارتقاء بأدائهم وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة في تلك المسابقات التنافسية.
من جانبه، قال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور رضا عبد الوهاب، إن مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ انطلاقها في عام 2015، رسخت مكانتها كحدث بارز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل على رعاية وتنمية المواهب الشابة، لتعزيز مستقبل قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن فوز خمسة طلاب من الكلية بالمركز الأول يُعد إنجازًا رائعًا يؤكد أن طلاب الجامعة يمثلون قوة صاعدة في ساحة التكنولوجيا العالمية.
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