الصحة: نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات ومنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة بعرفات ومنى خلال أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الوزارة أنه خرج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

كما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة المصرية الطبية ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك وعودتهم إلى مقرات إقامتهم.

والجدير بالذكر أن عيادات بعثة الحج الطبية المصرية قد قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 17 ألفا و871 حاجا مصريا، وذلك في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

كما أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأضاف عبد الموجود أن الحالة الصحية للحجاج طيبة دون وجود أي إصابات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.