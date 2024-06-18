بقرار جمهورى بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية تعلن الإفراج بالعفو عن 4199 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:34 مساءً - أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، وقد شهدت فعاليات الإحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الإحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.

وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين إستوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 4199 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال إحتفالية بمقر قاعة الإحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير إلىرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للإنخراط داخل المجتمع.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.