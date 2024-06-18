الداخلية تكشف حقيقة تعدى ضباط بأمن الجيزة على مواطن وضبطه دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً إدعاء أحد الأشخاص بتضرره من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه بدون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يونيو الجارى تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته عدد كبير من أقراص عقار التامول المخدر، و⁠سلاح أبيض، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وبتحصلة عليها من أحد العناصر الجنائية "ناشر مقطع الفيديو" وسبق إتهامه فى 18 قضية أبرزها "إتجار بالمخدرات"، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.

وبتاريخ 18 يونيو الجارى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور بمنطقة أوسيم وبحوزته عدد من أقراص عقار التامول المخدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لغل يد رجال الشرطة عن ملاحقته وضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.