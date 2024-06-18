عبد المنعم سعيد: تطور أسلحة حزب الله خطر على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 07:28 مساءً - علق الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقًا على استطلاع جوى لحزب الله لمناطق شمال إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا الجديدة بالحروب.

وأشار إلى أنه رغم تفوق روسيا فى حرب أوكرانيا فى العدد والعدة، لكن أوكرانيا شلت الأسطول الروسي في البحر الأسود.

تطور أسلحة حزب الله

وأضاف سعيد ان تدطور حزب الله اللبناني خطر على إسرائيل، لافتًا إلى أنه ليس بالخطورة الأعلى وخاصة أن إسرائيل لديها أسلحة حديثة أيضًا، موضحًا أن من إيران تعطي لروسيا نفسها درونز وخاصة أنها متفوقة في استخدام هذا النوع من التسليح.

واستكمل سعيد: هذا يدل على أن حزب الله حصل على صفقة من صفقات إيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تصعيد جديد من الممكن أن يزيد من ارتباك إسرائيل إزاء أي جبهة ممكن أن تحاربها، وخاصة أن التركيز الأساسي لديها غزة وحزب الله رقم ٢.

وتابع: حزب الله لديه أسلحة حديثة من إيران، وهي إشارة من حزب الله لإسرائيل.



حزب الله ينشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق شمال إسرائيل



نشر تنظيم حزب الله اللبناني مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائراته دون أن يرصدها الاحتلال.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية داخل موقع حدب يارين، بمسيرة انقضاضية، مضيفًا أنه حقق إصابة مباشرة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بسماع صفارات إنذار تدوي في الجليل الغربي، للتحذير من مسيرة أطلقها حزب الله بعد 72 ساعة من هدوء تبادل الأعمال العدائية بين حزب الله وجيش الاحتلال.