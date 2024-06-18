نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يستمر في ذبح الأضاحي استعدادًا لتوزيعها على القرى الأشد فقرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استمرار ذبح أضاحي العيد «العجول والخراف» على مدار اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024م، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وتوكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية لتوصيل لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في جميع المحافظات، إضافة لأشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو 2024م، أنه سوف ينتهي من ذبح الأضاحي غدًا الأربعاء والبدء في خطة توزيع نحو 300 طن من اللحوم بعد تجهيزها وتعبئتها لتوزيعها على أكثر من 300 ألف أسرة مستحِقة في جميع المحافظات، فضلًا عن تسليم كل مُضحٍ نصيبه من صك الأضحية، وهو عبارة عن 10 كيلو لحوم بلدي.

