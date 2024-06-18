شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس رابع أيام العيد

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس الأربعاء.. يبحث عدد كبير من المواطنين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، عن نشرة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.





طقس شديد الحرارة وفي هذا الصدد، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. نشاط الرياح وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. حالة البحرين المتوسط والأحمر وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. درجات الحرارة الأربعاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 17 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

كاترين 34 16

الطور 36 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 38 20

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 42 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 27

قنا 45 30

الأقصر 46 30

أسوان 47 30

الوادي الجديد 41 29

أبوسمبل 44 30

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