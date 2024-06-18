- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - شواطئ الإسكندرية
وتعتبر شواطئ عروس البحر المتوسط، واحدة من أهم الوجهات السياحية بمصر، حيث تتميز بمياهها الصافية ورمالها الذهبية وتاريخها العريق منذ زمن بعيد.
وحرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على توفير سبل الراحة والأمان لجميع الزائرين، حيث تم نشر فرق الإنقاذ على مدار الساعة على جميع الشواطئ لمراقبة حركة السباحين وتقديم المساعدة عند الحاجة.
كما تواجد مفتشون من الإدارة على الشواطئ للتأكد من التزام أصحاب الشواطئ بجميع معايير السلامة والجودة.
كما توفر الشواطئ للزائرين مجموعة مختلفة من الأنشطة الترفيهية، مثل: السباحة والتشمس وممارسة الرياضات المائية وتناول الطعام في المطاعم المطلة على البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شواطئ الإسكندرية تمتلئ بالمصطافين في ثالث أيام عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.