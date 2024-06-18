شواطئ الإسكندرية تمتلئ بالمصطافين في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المصطافين، ويأتي وذلك تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.





وتعتبر شواطئ عروس البحر المتوسط، واحدة من أهم الوجهات السياحية بمصر، حيث تتميز بمياهها الصافية ورمالها الذهبية وتاريخها العريق منذ زمن بعيد.

وحرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على توفير سبل الراحة والأمان لجميع الزائرين، حيث تم نشر فرق الإنقاذ على مدار الساعة على جميع الشواطئ لمراقبة حركة السباحين وتقديم المساعدة عند الحاجة.

كما تواجد مفتشون من الإدارة على الشواطئ للتأكد من التزام أصحاب الشواطئ بجميع معايير السلامة والجودة.

كما توفر الشواطئ للزائرين مجموعة مختلفة من الأنشطة الترفيهية، مثل: السباحة والتشمس وممارسة الرياضات المائية وتناول الطعام في المطاعم المطلة على البحر.