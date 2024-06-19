محافظ أسيوط: ذبح 151 أضحية خلال العيد وتوزيعها على الأسر المستحقة

قال محافظ أسيوط عصام سعد، إنه تم ذبح 151 أضحية بمجازر المحافظة لتوزيعها على الأسر المستحقة بالقرى والمراكز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية المختلفة.





وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم ذبح هذه الأضاحي ضمن حملة أضحيتك مع مصر الخير (صك الأضحية) والتي يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهم بمختلف القرى والمراكز.

وأشاد بالدور الفعال لمؤسسة مصر الخير ومشاركتها المجتمعية الفعالة بنطاق المحافظة، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى أن تحذو حذوها في مشاركة الحكومة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ودعم المجتمع؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأوضح أنه يتم توزيع لحوم الأضاحي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن حملة (أضحيتك مع مصر الخير)؛ لإدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توصيل لحوم الأضاحي لمنازلهم، والذي يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحي وللمستحق.

ووجه مسئولي مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة في عملية توزيع لحوم الأضاحي لتغطية أكبر عدد ممكن، وضمان عدالة التوزيع وتوصيل الخدمة لمستحقيها.

من جانبه.. قال مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة محمد فراج إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى والطب البيطري والصحة والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، حيث تم الذبح بعدد 3 مجازر هي عرب العوامر بأبنوب وبني غالب بمركز أسيوط ومير بالقوصية تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

وأضاف أن الحملة تمت بمشاركة 150 جمعية شريكة في 11 مركزًا بالمحافظة وتم ويجرى توزيع اللحوم على الأسر المستحقة بمختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

ولفت إلى إنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي هذا العام بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية؛ للتأكد من أحقيتهم في لحوم الأضاحي وبما يتفق مع شروط المؤسسة.