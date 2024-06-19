رياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس رابع أيام العيد بـ درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء "رابع أيام عيد الأضحى المبارك"، على جميع أنحاء ومناطق الجمهورية.





وذكرت أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة على طقس اليوم تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 36 23

وادي النطرون 17 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 24

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 38 25

نخل 38 18

كاترين 34 16

الطور 36 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 38 20

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 42 28

حلايب 36 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 27

قنا 45 30

الأقصر 46 30

أسوان 47 30

الوادي الجديد 41 29

أبوسمبل 44 30