جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم الأربعاء، شركة مصر للطيران "الناقل الوطني"، جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن عقب انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة لعودتهم إلى أرض الوطن.





ومن المقرر أن يتم تسيير 9 رحلات جوية، تشمل 8 رحلات بخط سير "جدة - القاهرة" ورحلة واحدة بخط سير "الطائف - القاهرة". وانتهت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، جسرها الجوي لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، بتسيير 34 رحلة جوية يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 يونيو، بواقع 17 رحلة (القاهرة - جدة) و15 رحلة (القاهرة- المدينة المنورة)، و1 رحلة (القاهرة - الطائف) و1 رحلة (برج العرب - جدة)، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين والترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لإعادة ضيوف الرحمن اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.