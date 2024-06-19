«الطرق والكباري» تخصص أرقام هواتف لتلقي شكاوى التعديات  (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - الهيئة العامة للطرق والكباري

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 19487، وعلى رقم 01207255273 ، وعبر الواتس آب على رقم 01207255273، والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات، والتي منها (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية من الكباري – وغير ذلك).

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