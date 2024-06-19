وزير الري يوجه باستمرار التنسيق لمتابعة حالة المصارف على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف؛ لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.





واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يجري اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفوري بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أي زيادة في مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير أنه في أثناء مرور المهندس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا والمهندس مدير عام صرف الغربية، تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف أبشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية، وجرى على الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتي بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف أبشواي القديم أمام قرية سجين بطول 400 متر، مما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعي.

وفور ورود بلاغ بارتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحري زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك.. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة.

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من وجود عطل بالخط الرئيسي بالمجمع رقم 52 أيمن مصرف السرو العمومي، وجرى على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم العطل في حينه.

وفور ورود بلاغ بحدوث انسداد بسحارتي مصرف عمومي 8 بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التي ألقاها بعض الأهالى بالمصرف، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أي ازدحامات.

كما جرى مرور مسؤولي الصرف على مراكز الطوارئ التابعة للهيئة في كل من الزقازيق ودمنهور والإسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها لأي حالات طوارئ محتملة، ومتابعة تواجد واستعداد جميع أطقم النوباتجية خلال إجازة العيد.

ووجه سويلم باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسؤولي الميكانيكا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.