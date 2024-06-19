سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 09:31 صباحاً - - مرور دوري من مسئولى الصرف بالمحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع

- الحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا لتشغيل المحطات القائمة على المصارف

- التعامل الفورى مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، وأى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات

- الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بصرف الغربية لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم

- تطهير السحارة أسفل ترعة عمر بك لخفض مناسيب المياه بمصرف سنباط بالغربية

- دفع معدات وأفراد صرف شمال الدقهلية لصيانة مجمع رقم ٥٢ ايمن مصرف السرو العمومى

- تطهير سحارتي مصرف عمومي ٨ بمحافظة البحيرة لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات

- مرور مسئولى الصرف على مراكز الطواريء التابعة لهيئة الصرف للوقوف على حالة المعدات واستعداد أطقم النوباتجية خلال الأجازة

- الدكتور سويلم يوجه بإستمرار التنسيق بين مسئولى الصرف والميكانيكا لمتابعة حالة المصارف بكافة المواقع على مستوى الجمهورية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .

وأوضح التقرير أنه أثناء مرور السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا والسيد المهندس/ مدير عام صرف الغربية تلاحظ ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية ، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول ٤٠٠ متر ، مما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعى .

وفور ورود بلاغ بإرتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة .

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثانى ايام عيد الاضحى المبارك من وجود عطل بالخط الرئيسى بالمجمع رقم ٥٢ ايمن مصرف السرو العمومى ، حيث تم على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم العطل فى حينه .

وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي ٨ بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التى ألقاها بعض الأهالى بالمصرف ، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى إزدحامات .

كما تم مرور السادة مسئولى الصرف على مراكز الطواريء التابعة للهيئة فى كل من الزقازيق و دمنهور والاسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها لأى حالات طوارئ محتملة ، ومتابعة تواجد واستعداد جميع أطقم النوباتجية خلال أجازة العيد .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة قيادات هيئة الصرف و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسئولى الميكانيكا لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .