هندسة القاهرة تفوز بالمركز الـ 3 عالميا بمسابقة «الرئات المحيطة» (صور)

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جدة - نرمين السيد - جامعة القاهرة
وأشاد الدكتور محمد الخشت بالمشروع الابتكاري لفريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركز الثالث، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض جميع المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، لافتًا إلي الدعم الكامل الذي تقدمة إدارة الجامعة للمشروعات والابتكارات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم وذلك من خلال تطوير مناهجها الدراسية وطرق تدريسها وفقًا للمعايير العالمية، وأن فوز فريق قسم الهندسة المعمارية يُعد مؤشرًا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن مشروع "الرئات المحيطية" الذي شارك به فريق قسم الهندسة المعمارية بالمسابقة تتمثل فكرته الأساسية في تقديم مقترح لبناء ناطحات سحاب بعمق كيلو متر تحت الماء تشبه الرئة بجسم الإنسان، ومصممه لتصفية ثاني أكسيد الكربون الزائد في المحيطات من خلال استخادم أحدث التقنيات لاحتجاز الكربون carbon capture.
وأشار إلى الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة لكلية الهندسة للارتقاء بها وتطويرها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج المعتمدة واستخدام الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وهو ما أدى إلى تقدم ترتيب كلية الهندسة وتخصصاتها المختلفة داخل التصنيفات الدولية المرموقة.
وأضاف عميد كلية الهندسة، أن الفريق الفائز من قسم الهندسة المعمارية ضم كلًا من الدكتورمحمد نعمان قطري، والدكتور عبد الرحمن محمود بدوي، والمهندسة تقى حسن، والطلاب عمرو خالد محمود، وهند محمود حسن، ومنة الله محمود فؤاد، ومحمد محفوظ عبد العزيز، ونجوى خالد محمد، ونورهان محمد عبد الحميد، وعمر أحمد صلاح، كما شارك في المشروع بشكل تطوعي لإضافة الملاحظات التي ساهمت في تطوير أفكار المشروع كل من الدكتورة رويدا كامل، والدكتور كريم نبيل، والمهندس إسلام المشتولي، والمهندسة سها الجوهري، والمهندس إبراهيم بدوي.
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