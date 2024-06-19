”الهندسة المعمارية” بهندسة القاهرة الثالثة عالميًا فى مسابقة ”الرئات المحيطة” بمشاركة 206...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 11:25 صباحاً - د. الخشت: طلابنا مؤهلون للمنافسات العالمية وندعم بلا حدود المشروعات الابتكارات الطلابية التى تستهدف إيجاد حلول مبتكرة فى مختلف المجالات

د. الخشت: فوز فريق الهندسة المعمارية مؤشر على نجاح. برامج تنمية الابتكار والإبداع ونواكب المناهج الدراسية بأرقى الجامعات العالمية

د. حسام عبد الفتاح: فكرة مشروع المسابقة تقدم مقترحات لبناء ناطحات سحاب بعمق كيلو مترتحت الماء أشبه برئة الإنسان باستخدام أحدث التقنيات فى ظل الدعم غير المحدود من د. الخشت

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمركز الثالث في مسابقة Skyscraper2024 والتي تم تنظيمها من قبل مجلة eVolo الدولية، عن مشروع "الرئات المحيطية" Ocean Lungs، والتي شارك فيها 206 مشروعات مقدمة من جميع أنحاء العالم.

وأشاد الدكتور محمد الخشت بالمشروع الابتكاري لفريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركز الثالث، مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض جميع المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، لافتًا إلي الدعم الكامل الذي تقدمة إدارة الجامعة للمشروعات والابتكارات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة علي سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوي العالم وذلك من خلال تطوير مناهجها الدراسية وطرق تدريسها وفقًا للمعايير العالمية، وأن فوز فريق قسم الهندسة المعمارية يُعد مؤشرًا على نجاح برامج تنمية الإبتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن مشروع "الرئات المحيطية" الذي شارك به فريق قسم الهندسة المعمارية بالمسابقة تتمثل فكرته الأساسية في تقديم مقترح لبناء ناطحات سحاب بعمق كيلو متر تحت الماء تشبه الرئة بجسم الإنسان، ومصممه لتصفية ثاني أكسيد الكربون الزائد في المحيطات من خلال استخادم أحدث التقنيات لاحتجاز الكربون carbon capture، مشيرًا إلي الدعم المستمر واللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لكلية الهندسة للارتقاء بها وتطويرها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج المعتمدة وإستخدام الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وهو ما أدي إلي تقدم ترتيب كلية الهندسة وتخصصاتها المختلفة داخل التصنيفات الدولية المرموقة.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن الفريق الفائز من قسم الهندسة المعمارية ضم كلًا من الدكتورمحمد نعمان قطري، والدكتور عبد الرحمن محمود بدوي، والمهندسة تقى حسن، والطلاب عمرو خالد محمود، وهند محمود حسن، ومنة الله محمود فؤاد، ومحمد محفوظ عبد العزيز، ونجوى خالد محمد، ونورهان محمد عبد الحميد، وعمر أحمد صلاح، كما شارك في المشروع بشكل تطوعي لإضافة الملاحظات التي ساهمت في تطوير أفكار المشروع كل من الدكتورة رويدا كامل، والدكتور كريم نبيل، والمهندس إسلام المشتولي، والمهندسة سها الجوهري، والمهندس إبراهيم بدوي.