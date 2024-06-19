النائب العام يشهد الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 11:26 صباحاً - شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

وفي كلمة ألقاها رحب سيادته بالنائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية، والسادة النواب العموم للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية إذ تشارك في مؤتمر النواب العموم لدول البريكس للمرة الأولى فإنها تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى جميع الدول الأعضاء، وأن هذا الاجتماع هو فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان المشاركة فيه.

وفي الختام أكد سيادته استعداد مصر الدائم لتوجيه كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأعضاء.