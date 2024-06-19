نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات مهمة لحل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، لطلاب الثانوية العامة 2024، كيفية التعامل مع امتحان اللغة العربية، المقرر أداءه السبت المقبل في بداية انطلاق امتحانات المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.



وجاءت أهم تعليمات حل امتحان مادة اللغة العربية الآتي:



١- لا بد أن يعي طالب الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية مخصص له اكبر درجة في كل المواد( ٨٠ درجة؛ أو ما يعادل ٢٠% تقريبآ من المجموع الكلي للدرجات) الأمر الذى يفرض على الطالب توجيه اهتمام خاص لتلك المادة لتاثيرها الكبير على مستقبله.

٢- تركيز الطالب الشديد في حل كل سؤال، وعدم اضاعة أي درجات قدر الإمكان

٣- تركيز الطالب اهتماما أكبر على الأسئلة ذات الدرجات الأكبر وحلها بشكل صحيح حيث يوجد ٣٢ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجة واحدة، ١٩ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجتين (وبالتالي فإن الدرجات المخصصة لها ٣٨ درجة )، ٤ أسئلة مقالية مخصص لثلاثة أسئلة منها درجتين، ولسؤال واحد فقط منها ٤ درجات وهو الأعلى في الدرجات.

٤- أن يضع الطالب في اعتباره أن الدرجات المخصصة لثلاثة أسئلة مقالية هى درجتين فقط وهو ما يساوى درجات ١٩ سؤالا موضوعيا وهو أمر يدعو إلى طمأنينة الطالب

٥- بذل الطالب جهدا أكبر في مراجعة وإجابة فروع اللغة العربية المخصص لها درجات اكبر في الامتحان

٦- استعانة الطالب بكتيبات المفاهيم فقط في المساعدة على تذكر المفاهيم المصطلحات التى لا يتذكرها أو لديه شكوك حولها

٧- وعي الطالب بأن بدائل الإجابة لكل سؤال قد تكون متشابهة في ظاهرها مع ذلك تكون مختلفة، فلا ينخدع ويتسرع في اختيار اى إجابة دون تأمل أو تفكير



٨- وعي الطالب بأن المطلوب منه اختيار أدق إجابة ولا يتوقع أن تأتي البدائل كلها خاطئة بشكل واضح وبديل واحد فقط هو الصحيح

٩- البدء بحل الأسئلة السهلة.

١٠- على الطالب النظر إلى الأسئلة المقالية بشكل سريع في البداية لأنها لن تستغرق منه وقتا طويلا في قرائتها، لتحديد ما السهل أو الصعب منها أو البدء بها أو بالأسئلة الموضوعية

١١- يمكن للطالب البدء بالإجابة على سؤال سؤال في الأسئلة الموضوعية، أو البدء بالأسئلة المقالية لو وجد إنه ا الأسهل

١٢- أن يجيب الطالب على الاسئلة المقالية في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال دون إفراط أو تفريط؛ وخاصة أن درجات كل سؤال من ثلاثة أسئلة بها تساوى درجات كل سؤال من ١٩ سؤالا موضوعيا فلا يستغرق فيها وقتا يؤثر على إجاباته على بقية الاسئلة

١٣- أن يرجأ الطالب الأسئلة الصعبة (سواء الموضوعية أو المقالية ) إلى نهاية الامتحان ولا يتوقف كثيرا أمام السؤال الصعب ما دامت هناك أسئلة آخرى لم يصل اليها

١٤- عدم ترك أي سؤال دون إجابة حتى لو اضطر الطالب إلى تخمين الإجابة الصحيحة لأى سؤال

١٥- المراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليمها