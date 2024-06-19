التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل توزيع لحوم الأضاحى بقرى البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 12:32 مساءً - تستكمل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع اللحوم والوجبات على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

وقامت صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتوزيع لحوم الأضاحي نيابة عن المضحين ضمن مشروع صك الأضحية وتوزيع عبوات من المواد الغذائية مع اللحوم في قرى محافظة البحيرة.