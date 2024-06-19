أعضاء التحالف الوطني يشاركون الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى المبارك (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 12:32 مساءً - تواصل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر والأطفال ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.
وشارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،مواطني الفيوم وأسرهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة، حيث حرص قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها على التواجد في نادي المحافظة وسط المواطنين، وقاموا بتنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأطفالهم.
ولقت الفعالية إشادة المواطنين واستحسانهم، معبرين عن تقديرهم للتحالف الوطني ومؤسساته وحرصهم الدائم على مشاركة المصريين أعيادهم وإدخال البهجة والسرور عليهم.
ووزعت أمانة محافظة الاسماعيلية بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى 420 كيلو لحوم على الأسر الاكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما نظمت حفلًا ترفيهيًا للأطفال في مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد الإسماعيلية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني ومسؤوليته المجتمعية في دعم الأهالى بجميع المحافظات، وإدخال السرور والفرح عليهم، وتضمن برنامج الحفل أغاني للأطفال وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم.
يأتى ذلك ضمن جهود التحالف الوطنى لإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.
وحرص التحالف على مدار ايام عيد الأضحى على تكثيف جهوده لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات لتخفيف الأعباء عليهم بالتزامن مع تلك المناسبة المباركة.