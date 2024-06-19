نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذبـ.ـح 3067 أضحية للمواطنين بمجازر الجيزة خلال عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ٣٠٦٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحي المبارك للذبح داخل المجازر.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام.

مؤكدًا على أهمية الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية قبل الذبح، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، فضلًا عن خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح بالشوارع والطرق، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأكد محافظ الجيزة ان جهود الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية بالأحياء والمراكز اسفرت عن تحرير عددا من المحاضر سواء للذبح بالمخالفة للشوارع أو لسيارات تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح وتقطيع اللحوم.

وكلف محافظ الجيزة باستمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك.

لافتا علي التواجد اليومي خلال إجازة عيد الأضحى لورديات العمل الصباحية والمسائية والقوي البشرية بالأحياء والمراكز للتعامل الفوري حيال الشكاوي الواردة من المواطنين.