محافظة القاهرة: رفع أكثر من 23 ألف طن مخلفات خلال العيد (صور)

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لجهود الجمع من الوحدات السكنية، ورفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد الملفات التى توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى لما له من أثر بيئى، وكذلك لأثرها المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم رفع أكثر من 23 ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى.
وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى، أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحوارى والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي، كما تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحوارى والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الالية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على أرقام 26843759، والخط الساخن 15264.
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