وأشار الوزير، إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الإستراتيجية خاصة الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، وأسطوانات البوتاجاز، والبنزين، والسولار، والوقود لتلبية إحتياجات المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى، والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لإحكام الرقابة اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولمتابعة الأسواق ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام 27420010، 27420025، 27420037، 27420038 لاتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.
وأضاف مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية تقوم بمتابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الحملات على المخابز أسفرت عن تحرير 33 محضرًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع سلع تموينية بأزيد من سعرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها.. ولا نقص في السلع الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.