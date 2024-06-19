محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها.. ولا نقص في السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها طوال أيام إجازة عيد الأضحى؛ لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.





وأشار الوزير، إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الإستراتيجية خاصة الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، وأسطوانات البوتاجاز، والبنزين، والسولار، والوقود لتلبية إحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى، والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لإحكام الرقابة اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولمتابعة الأسواق ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام 27420010، 27420025، 27420037، 27420038 لاتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

وأضاف مدير مديرية التموين، أن الحملات التموينية تقوم بمتابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الحملات على المخابز أسفرت عن تحرير 33 محضرًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وبيع سلع تموينية بأزيد من سعرها.