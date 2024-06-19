طلاب مصريون يحصدون جوائز بمسابقة Genius Olympiad 2024 بأمريكا

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جدة - نرمين السيد - 4 طلاب مصريين يحصدون جوائز بمسابقة Genius Olympiad 2024 بأمريكا
وحصدت الطالبتان روميساء جمعة محمد سعد، وجنى عبد الفتاح حنفي محمود المركز الثاني عالميا في المسابقة، وحصلتا على الميدالية الفضية عن مشروع النظارات الذكية التي تساعد ضعاف البصر في التعرف على محيطهم والتعرف على الأشخاص وتحديد اتجاه الحركة.
كما حصد الطالبان جيروم ماجد وهبه ومهند مجدي سعيد المركز الثالث عالميا وحصلا على الميدالية البرونزية عن مشروعهما المتمثل في استخدام التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في فرز النفايات.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته وفخره بالطلاب الفائزين، مثمنا تأهلهم للمنافسة عالميا، مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس حرص الوزارة على إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يواكب المعايير الدولية، كما أنه جزء من أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائها المتفوقين ورعايتهم.
جدير بالذكر أن (2024 Genius Olympiad) مسابقة دولية بالولايات المتحدة الأمريكية لمشاريع المدارس الثانوية في العلوم والهندسة والروبوتات والمشروعات الخاصة بالبيئة، كما تعتمد هذه المسابقة على مهارة البحث العلمي للوصول لأفكار جديدة متميزة، وتسهم في حل المشاكل التي تواجه المجتمع من خلال منهجية البحث العلمي الصحيح.
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