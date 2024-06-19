نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| عطل بموقع محافظة القاهرة يوقف التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط شكاوى من أولياء الأمور..

وسط شكاوى متعددة من أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من التسجيل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من أجل تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم للتقديم وهو شهر من 1 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو 2024 وهو ما يجعلهم في حيرة من أمرهم حيث توجهو بشكواهم لموقع جريدة دوت الخليج لعل صوتهم يصل إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حيث يعاني أولياء الأمور منذ بدابة التقديم من 1 يونيو الجاري من عطل فى الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة والخاص بتسجيل أولياء الأمور الذين يسعون للتسجيل لأبنائهم فى مرحلة رياض الأطفال وإلى الأن لم يتم تصليح العطل لإتاحة إمكانية التسجيل رغم ضيق فترة التسجيل وهوما يهدد مستقبل هؤلاء الطلاب على حد وصف أولياء أمورهم.

لم تصدر محافظة أى بيانات إلى الأن تفسر فيها سبب العطل الذي تعانى منه بوابتها الإلكترونية أو متى يتم إصلاحه حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم لإبنائهم، حيث لا يوجد طريقة أخرى للتقديم سوى عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

على الجانب الأخر تقف وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مكتوفة حيث أن موقعها الرسمي لا يسمح بالتقديم لـ 9 محافظات كبرى تركتهم للمحافظين رغم أنها صاحبة الولاية على المدارس وهي محافظات: القاهرة - الجيزة - السويس - بور سعيد - بنى سويف - كفرالشيخ - المنوفيه -الاسكندرية- القليوبية.

ولا يمكن التقديم عليهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل باقى المحافظات، حيث لا يذكرهم موقع التقديم على الإطلاق ويخطر ولي الأمر أن التقديم لتلك المحافظات التسع غير متاح عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهو ما يجعل أولياء الأمور في حيرة ولا يعرفون كيف يتصرفون وسط هذا الصمت الحكومى، حيث يقول أ.ع منذ بداية التقديمات وأنا أدخل على موقع محافظة القاهرة يوميا لتسجيل عضوية من أجل التقديم لأبنتى في مرحلة رياض الأطفال وبعد إدخالي كافة البيانات يظهر رسالة بأنه لا يمكن التسجيل لوجود عطل فى قاعد البيانات وبالتالى لم استطع حتى الأن التسجيل لأبنتى رغم أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على نهاية التسجيل كما أنه لا يوجد طريقة أخرى للتقديم إلى عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وفي ذات السياق قالت أ.ص ولية أمر أحد الطلاب: " البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ترفض التسجيل للأطفال من محافظة القاهرة والجيزة، وتو جهنا إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، التى لا تتم عملية التسجيل لعطل فى قاعدة البيانات، مؤكدة على ضرورة وجود بديل من خلال موقع الوزارة.

وأضافت: بحثت على كافة المواقع التى نشرتها كل المواقع الإخبارية للتقديم وفى النهاية توجهنى لموقع محافظة القاهرة لأواجه نفس المشكلة فى كل مرة أحاول فيها التسجيل لإبنتي.