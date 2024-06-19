شاهد .. انتشار أمني مكثف على الطرق الساحلية ومتابعة لحظيه لغرفة عمليات المرور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 03:32 مساءً - استمراراً للخطط الأمنية التى نفذتها وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك فقد قامت الوزارة برفع درجة الإستعداد القصوى وتكثيف إنتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية وكذا الطرق الساحلية.

نظراً لما تشهد فترة إجازة العيد من كثافة مرورية على الطرق مع إتجاه المواطنين للإحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية.. وذلك من خلال منظومة ‏متكاملة ومتطورة من كاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الإسترشادية المنتشرة عليها مع تكثيف الإرتكازات والأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة للتأكد من إلتزام مرتادى الطرق بالقواعد المرورية ، بالإضافة إلى إنتشار الخدمات المرورية أمام القرى السياحية لبث الطمأنينة فى نفوس مرتاديها.. ويتم متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة من خلال غرف عمليات المرور بالتنسيق مع الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة التعامل مع الأعطال فور وقوعها ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفورى ‏وتسيير الحركة المرورية.

وتؤكد وزارة الداخلية على مرتادى هذه الطرق ضرورة الإلتزام بالتعليمات المرورية وخاصة السرعات المقررة مقدمةً التهنئة للمواطنين بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.