الإدارة العامة للحدائق: نعمل على تجهيز حديقة الحيوان بالعريش خلال العام الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أن وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تهتم بشكل كبير بحدائق الحيوان على مدار العام، وخاصة خلال فترات العطلات الرسمية والإجازات والأعياد، حيث تستعد لاستقبال عدد كبير من الزوار الباحثين عن التنزه والاستمتاع بالأجواء.

وأوضح جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تكثيف العمل قبل فترات الأعياد والمواسم، بالإضافة إلى إجراء عمليات تبادل دورية للمجموعات الحيوانية بين الحدائق بهدف تجديد الدماء والنسل. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تم تنفيذها منذ بداية عام 2024.

وأشار جلال إلى أن حديقة الحيوان بالإسكندرية تُعتبر الحديقة الرئيسية حاليًا، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار. ومع ذلك، توقع المسؤول أعدادًا أكبر من الزوار لولا موجة الحر التي دفعت الناس للتوجه إلى الشواطئ بدلاً من الحدائق.

كما كشف جلال عن خطط لتجهيز حديقة العريش بالمجموعات الحيوانية المختلفة خلال الفترة القادمة من العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في شمال سيناء.