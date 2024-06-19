المجازر تستقبل 31 ألف أضحية خلال عيد الأضحى.. واستمرار إزالة التعديات

صرح الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن المجازر استقبلت نحو 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، بزيادة نحو 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، وبلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر نحو 24600 أضحية.





ونقل رئيس هيئة الخدمات البيطرية، تحيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعاملين بالهيئة، ومديريات الطب البيطري والمجازر على جهدهم الكبير والمتميز طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد جرى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة لقضاء مصالح المواطنين ومتابعة الأسواق والمنافذ.

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، من خلال غرفة عملياتها المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات، متابعة أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية ورصد أي تعديات عليها.

وبدوره زار الدكتور حسام راشد، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، محافظة الغربية، والتقى الدكتور خالد أبوشادي، مدير مديرية الزراعة، لمتابعة أعمال رصد حماية الأراضي.

وأشار راشد إلى مواصلة اللجان المشكلة من مهندسي اإدارة المرور على المحافظات، لمتابعة أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وجرى المرور اليوم في رابع أيام عيد الأضحى، على محافظات: سوهاج والدقهلية والفيوم والغربية.