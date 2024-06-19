ضبط 15 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح قيمتها 1.2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 04:29 مساءً - ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (132 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.